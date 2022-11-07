وزيرة الهجرة لـ«الوطن»: مؤتمر المناخ يجسد بصمة مصر في العالم

تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، معرض الحرف اليدوية بالمنطقة الخضراء في شرم الشيخ، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

معرض الحرف اليدوية

وأعربت وزيرة الهجرة في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادتها بوجودها في معرض الحرف اليدوية، موضحة أن المعرض يضم مجموعة من الحرف اليدوية صديقة البيئة بدون كيماويات أو مواد تصنيع، ما يعكس أصالة الفن المصري الذي يستمد شهرته وقوته من التقاليد والأعراف والواقع المصري.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الحرف اليدوية المشاركة في المعرض تهدف إلى إحياء التراث بشكل فيه حداثة وتجديد، ما يجعل من يشاهده يستمتع بعراقة التاريخ وينظر إلى الأمام في سبيل تطوير هذه الحرف.

شرم الشيخ مدينة الزمن الحديث

وعن التغيرات التي شهدتها شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ، قالت وزيرة الهجرة إن «مدينة السلام طول عمرها رائعة، وبعد التجديد أصبحت مدينة من الزمن الحديث، فهي تتميز بالطبيعة الخلابة، وهي أولى المدن الذكية والخضراء صديقة البيئة تماما بدون تدخلات صناعية أو مكونات ضد البيئة».

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر دائما سباقة، وتترك بصمة في كل شيء بالعالم، وهو ما يحدث حاليا من خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.