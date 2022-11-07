مواقف مؤثرة لسيدات العالم على أرض شرم الشيخ.. لمياء الإيزيدية وناشطة أوغندا

على أرض مدينة شرم الشيخ، تقف الفتيات والسيدات خلال المؤتمرات والفعاليات يتحدثن عن قصصهن ومعاناتهن والظروف الصعبة التي عاشت منها كل واحدة، إذ تحدثت اليوم ليا ناموجيرا، ناشطة المناخ الأوغندية عن الآلام والليالي الصعبة التي عاشتها في طفولتها والمستقبل المظلم بانتظارها، خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخcop27، الذي يحضره الكثير من رؤوساء دول عربية وأجنبية وعدد من التخصصين في قضايا المناخ، لتقديم حلول تنقذ البيئة من براثن التغيرات المناخية التي تسلبها خيراتها، وتستمر الفعاليات حتى 18 من الشهر الجاري.

قضية المناخ والخوف من المستقبل

ناشطة المناخ ليا ناموجيرا، تحدثت خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ، أنها من بين الشباب الذين لديهم قلق كبير بشأن المستقبل بسبب التغير المناخي: «أنا فتاة تفكر كالكبار، لأن المستقبل مظلم وهنالك حريق، وكنت صغيرة عندما شاهدت وفاة الكثيرين في ظروف صعبة، أردت أن أعمل دائما لمكافحة تغير المناخ، كنت في الخامسة عشرة من عمري عندما بدأت مشروعا بخصوص زراعة النباتات كطريقة لمواجهة تغير المناخ».

كما ناشدت ناشطة المناخ الأوغندية، أن يكون مؤتمر قمة المناخ مختلفا، وتحدثت عن متطلبات جيلها من السياسيين بأن يتحدثوا عن حالة الطوارئ.

الإيزيدية لمياء حجي وقضية الإرهاب

لم تكن ناشطة المناخ الأوغندية ليا ناموجيرا، الأولى من نوعها التي تقف أمام رؤوساء العالم خاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تعبر عن متطلباتها وتروي قصتها، إذ سبقتها الناشطة الإيزيدية العراقية، لمياء حجي، من معاناة الإيزيديين من تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، كما تأثر بحديثها الرئيس السيسي وتسببت في بكاء المشاركين في منتدى شباب العالم، حينما تحدثت عن مأساة أسرها: «داعش يغتصب الأطفال في سن ثماني سنوات، ويقولون لهم اقتلوا أهلكم لأنهم كفار، داعش أخذني سبية وباعني في الأسواق».

وأضافت الإيزيدية لمياء حجي، أنها لن تتهاون عن حقها حتى لا يتكرر المشهد مع أي طفل وسيدة أخرى: «أنا لن أسكت على هذا الشيء ومستعدة للذهاب لكل العالم وأموت حتى لا يتكرر هذا الشيء مع أي طفل أو سيدة، يجب على دول العالم أن تقف وتمنع داعش من نزيف الدم الذي يقوم به التنظيم».