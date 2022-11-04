«الفنون التراثية للطلائع».. ورش لتدريب أطفال كفر الشيخ على الحرف اليدوية

إحياء الحرف التراثية وتنمية المهارات الإبداعية للأطفال، ينمي الحس الفني لديهم، ويسهم في تأصيل الهوية المصرية داخلهم، وتشكيل عقولهم ووجدانهم، لذا نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ برنامج «الفنون التراثية للطلائع»، ضمن سلسلة برامج الفنون الإبداعية في المشغولات اليدوية بمركز شباب فوه.

تدريب على الخيامية والرسم

ويعمل البرنامج الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على تنمية الحس الفني والإبداعي لدى الطلائع، ويتضمن ورش عمل تدريبية لأعمال الخيامية والرسم على الحوائط، بمشاركة الأطفال فى المرحلة العمرية من سن 13 إلى 17 عاما.

ورش فنية لتنمية مواهب الأطفال الإبداعية

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه البرامج تعمل على تنمية المواهب الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء فى هذه السن، لتأصيل الهوية المصرية وإحياء الحرف التراثية، من خلال أفكار مبتكرة يُقدمها الصغار، لافتاً إلى أن الورش الفنية، مناخ مناسب، لتعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بفنون مصر التراثية الأصيلة.

ويُنفذ البرنامج بمراكز شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء، وتنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.