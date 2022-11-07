رئيس التحرير

أحمد الخطيب

قناة الحياة تنشر فيديو لعقد جلسة نقاشية حول الحوار الوطني برعاية التنسيقية

كتب:

محمد متولي
07:33 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشرت فضائية «الحياة»، فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لعقد جلسة نقاشية حول الحوار الوطني برعاية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمود سمير تركي.

محمود سمير تركي: نستمع لكل أفراد المجتمع

قال النائب محمود سمير تركي، إن التنسيقية تتواجد في كل محافظة ومكان، للاستماع إلى أصوات المواطنين، بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية بالحوار الوطني، والمواطنين كذلك، وكذا الاستماع لكل المقترحات والتوصيات من كل أفراد المجتمع.

اقرأ المزيد:

«تنسيقية شباب الأحزاب» تواصل جولات الحوار الوطني وتشارك في ندوة بجامعة سوهاج

مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني: ملف المحليات أولوية

قناة الحياة تنشر فعاليات الحوار الوطني لنواب التنسيقية (فيديو)

قناة الحياة تنشر فيديو لموسى مصطفى موسى يتحدث عن أهمية الحوار الوطني
بقلم محمد متولي