قناة الحياة تنشر فيديو لعقد جلسة نقاشية حول الحوار الوطني برعاية التنسيقية

نشرت فضائية «الحياة»، فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لعقد جلسة نقاشية حول الحوار الوطني برعاية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمود سمير تركي.

محمود سمير تركي: نستمع لكل أفراد المجتمع

قال النائب محمود سمير تركي، إن التنسيقية تتواجد في كل محافظة ومكان، للاستماع إلى أصوات المواطنين، بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية بالحوار الوطني، والمواطنين كذلك، وكذا الاستماع لكل المقترحات والتوصيات من كل أفراد المجتمع.