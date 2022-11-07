مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني: ملف المحليات أولوية

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إنه من المهم وضع ملف المحليات في أولوية اهتمام الحوار الوطني، معتقدة أنه سيشهد انفراجة سريعة في تمثيل حقيقي بمجالس محلية، معبرة عن المواطنين من الجنسين، ويجرى تصعيد الإشكاليات المحلية، لطرح حلول جزرية لمعالجاتها.

الاهتمام بصحة المرأة

وأضافت «عبيد» لـ«الوطن» على هامش جلسة نقاشية حول الحوار الوطني التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الإسكندرية، أن اللجنة ستناقش في الحوار ما يستدعي تدخلات عملية، فيما يخص ضبط معدلات الخصوبة مع معدلات وخطط التنمية، والإنفاق على مشروعاتها.

وأشارت إلى أنه سيوجد اهتمام بقضايا صحة المرأة، وتنظيم الأسرة والحملات الإعلانية المهمة، بالإضافة إلى فتح المجال العام للمشاركة المجتمعية، والمبادرات الشبابية والمحلية، الذين يكونوا بمثابة الإنذار المبكر للقضايا المجتمعة، ومنها قضايا السكان.

قضايا متنوعة سيجرى الاهتمام بها

وأوضحت الدكتورة نيفين عبيد أنه سيجرى الاهتمام بقضايا متنوعة من المشكلات، مثل أطفال الشوارع وعمالة الطفل، والأمومة والطفولة، متابعة أنه سيُطرح توصيات عملية ومبتكرة وتتسم بالجدية.