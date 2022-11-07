«تنسيقية شباب الأحزاب» تواصل جولات الحوار الوطني وتشارك في ندوة بجامعة سوهاج

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولات الحوار الوطني، إذ شارك وفد من التنسيقية في ندوة بعنوان «مسيرة العمل المناخي من ستوكهولهم إلى شرم الشيخ»، بمقر كلية الطب بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب بالكليات المختلفة بالجامعة.

أهمية مشاركة الشباب في الحوار الوطني

ورحب الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، بنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، مشيراً إلى أهمية الحوار الوطني وأهمية مشاركة الشباب بمختلف اهتماماته في صناعة مستقبله وتحديد أولوياته.

وأشار النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أهمية الحوار الوطني والاستماع للقيادات الشبابية في الجامعة وخاصة الصعيد لما له من خصوصية، متحدثًا عن ضرورة مواجهة الشائعات، ومدى خطورة الوعي وتأثيره على الصحة النفسية للمواطنين، مؤكّدًا دور الشباب في مواجهة حملات الشائعات والتشكيك.

من جهته، أكّد أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ الحوار الوطني ضرورة لتحديد أولويات المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية جادة في الاستماع إلى آراء المواطنين وخاصة فئة الشباب.

المشاركة الإيجابية واجب وطني على الجميع

وبدوره، تحدث محمد طارق، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهمية دور الشباب في المرحلة المقبلة، قائلًا إنَّ المشاركة الإيجابية واجب وطني على الجميع في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكّدًا أنَّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الشباب.

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتمّ طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.