قناة الحياة تنشر فيديو لموسى مصطفى موسى يتحدث عن أهمية الحوار الوطني

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة» عبر «فيسبوك»، جزء من حوار لموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وهو يتحدث عن أهمية الحوار الوطني.

موسى مصطفى موسى: لدينا دراسات كثيرة لاستكمال المنظومة السياسية

وقال موسى مصطفى موسى خلال الفيديو المنشور على الصفحة: «الحوار الوطني منظومة عامة للحياة السياسية في مصر، الفترة اللي فاتت حزب الغد، اشتغل في مناطق ودراسات كثيرة لاستكمال المنظومة السياسية، اللي بنفكر فيها كحزب».