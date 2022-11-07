مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يطلق البوستر الدعائي لدورته السابعة

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن البوستر الدعائي للدورة السابعة من المهرجان، التي ستقام خلال الفتره من 25 إلى 30 نوفمبر بمدينة السلام «شرم الشيخ» بمحافظة جنوب سيناء.

صمم البوستر الفنان علي عبد الرحمن

صمم بوستر المهرجان هذا العام، الفنان علي عبد الرحمن، في تصميم بصري يعبر عن المهرجان وفلسفته، وصور لبعض الفنانين الفائزين بجوائز المهرجان في دوراته السابقة.

وكانت إدارة المهرجان، أعلنت أن الدورة السابعة تحمل اسم المخرج والفنان الكبير الراحل نبيل الألفي، وسيعلن عن تفاصيل الدورة خلال مؤتمر صحفي غدا الساعة السادسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة.

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السابعة من المهرجان يوم 25 نوفمبر 2022 مدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر.