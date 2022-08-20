5 معلومات عن جائزة «يسري الجندي» في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

كشف المخرج مزن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، تفاصيل النسخة السادسة من مسابقة «يسري الجندي» للتأليف المسرحي، ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان.

ترصد «الوطن» 5 معلومات عن الجائزة، وفقا لما صرح به الغرباوي لـ«الوطن».

تفاصيل جائزة يسري الجندي

- جائزة يسري الجندي مهداة لروحه لدعم وتشجيع حركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية.

- شروط الجائزة هي أن تكون خاصة للنص المسرحي الطويل والقصير والمونودراما، ولا تقبل النصوص المعدة عن أصول مسرحية أو غير مسرحية، وذلك حرصا وبحثا عن الكاتب الدرامي المسرحي الشاب.

- استقبال النصوص سيكون متاح للجميع إلى يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، ولن تتلقى هيئة الجائزة أي نصوص بعد ذلك الموعد.

- يسمح لكل الكتاب المصريين والعرب والعرب المقيمين في بلاد المهجر التقدم للجائزة.

- يجب ألا يزيد عمر المتسابق في شهر نوفمبر 2022 عن أربعين سنة، ويفضل أن تكون النصوص باللغة العربية الفصحى، وألا يكون النص المقدم قد نشر في أية مطبوعة ورقية أو على المواقع الإلكترونية.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي سوف تقام دورته السابعة في الفترة من 25 – 30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

مهرجان شرم الشيخ يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.