وزارة الثقافة توافق على إقامة أول مهرجان للسينما العربية في شرم الشيخ

وافقت اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة، على إقامة أول مهرجان للسينما العربية ومقره مدينة شرم الشيخ.

المهرجان تنظمه مؤسسة «إبداع» للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي الدكتور سمير فرج، وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية.

فريق عمل المهرجان

ويرأس المهرجان الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، ويضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما مديرًا للمهرجان، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين مديرًا فنيًا، والمخرج سامي محمد علي مديرًا إدرايًا، والمحاسب فهمي فؤاد أمينًا للصندوق، ورانيا الشامي للعلاقات والإعلام.

كلمة رئيس المهرجان

وقال رئيس المهرجان أيمن الحكيم في بيان صحفي، إنه لن يكون مهرجانًا فقط، وإنما هو مشروع ثقافي متكامل، تتنوع أنشطته وفعالياته، وتمتد على مدار العام وليس أيام انعقاده فقط.

ومن المقرر أن ينظم المهرجان خلال الفترة المقبلة مؤتمرًا صحفيًا يعلن فيه عن التفاصيل، وكذلك من المقرر الإعلان عن عناوين المهرجان وصفحاته على الوسائل المختلفة لتسهيل التواصل مع السينمائيين وصناع السينما في كافة البلدان العربية.

وتستقبل مدينة شرم الشيخ مهرجانًا سنويًا للمسرح الشبابي، وكرّم عددًا من الفنانين على مدار الأعوام الماضية ومن بينهم حنان مطاوع، سهير المرشدي، سميحة أيوب، محمد صبحي، مصطفى شعبان وغيرهم من الفنانين، كما أقيم منذ عدة سنوات مهرجان للسينما، ورأسه مجدي أحمد علي ولكنه لم يستمر طويلا وتم إلغاؤه بالرغم من تحقيق الدورات الأولى منه نجاحًا ملحوظًا.