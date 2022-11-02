مهرجان شرم الشيخ الدولي ينظم مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الدورة الـ7

ينظم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءا، بقاعة المؤتمرات - الدور الثالث، بالمجلس بقاعة المؤتمرات في دار الأوبرا المصرية.

يأتي ذلك للكشف عن تفاصيل دورته السابعة المزمع إقامتها فى الفترة من 25 لـ30 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يحضر المؤتمر سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفى للمهرجان، والفنان القدير محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، والدكتورة إنجي البستاوى مدير عام المهرجان،وذلك في ضيافة الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة - عضو اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من كبار الفنانين وبعض النجوم المصريين المشاركين بلجان تحكيم المهرجان الدولية المختلفة أو مكرمي الدورة السابعة.

ويتضمن المؤتمر الإعلان عن قوام لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان، وغيرها.

مفاجآت الدورة

وقال مازن الغرباوي رئيس المهرجان لــ«الوطن» إن دورة هذا العام بدأ العام عليها مبكرا، والمهرجان هذا العام يتضمن العديد من المفاجآت التي يجرى الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي وخاصة في أسماء المكرمين، بالإضافة إلى العروض المسرحية المشاركة.

وأضاف مازن الغرباوي أنه بعد المهرجان من المقرر أن يطير هو وفريق عمل مسرحية «هاملت بالمقلوب» لتونس من أجل العرض في مهرجان «أيام قرطاج المسرحية».

تفاصيل الدورة

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.