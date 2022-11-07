«التنسيقية» تواصل الحوار الوطني بجلسة نقاشية في جامعة النهضة ببني سويف

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بالتعاون مع جامعة النهضة في محافظة بني سويف، بمشاركة عدد كبير من الطلاب، في إطار مواصلة جولات الحوار الوطني، التي بدأتها التنسيقية للاستماع لكل الآراء والقضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الأحزاب

وبحسب بيان عن تنسيقية شباب الأحزاب، بدأ اللقاء بعزف النشيد الوطنى، ورحب الدكتور حسام الملاحي، رئيس الجامعة، بنواب التنسيقية والوفد المشارك، مؤكدا أهمية التعليم والتعلم والطموح والمشاركة السياسية الفاعلة، والاهتمام بجهود دعم الوعي.

‏‎وشهدت الجلسة، الحديث مع الطلاب حول القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني، وتحدث المشاركون عن قيمة وأهمية الاستماع لكل وجهات النظر المختلفة، وتطرق الحديث لملفات مهمة تخص قضايا التعليم، الصحة، التوظيف والوعي، وتكليف الصيادلة وأطباء الأسنان.

الحوار الوطني

وأكد وفد التنسيقية، أهمية جهود تمكين الشباب، والاهتمام بتطوير مهاراتهم الشخصية، ومشاركتهم في الأعمال التطوعية، لافتين إلى عرض مقترحاتهم لرفعها على مائدة الحوار الوطني، والخروج بتوصيات.

وانعقدت الجلسة النقاشية، بحضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والنائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ ، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤمن سيد مدير الشئون البرلمانية، والدكتور قياتي عاشور، والدكتور إسلام عثمان ، والمهندس محمد خالد، وآلاء بسيوني من أعضاء التنسيقية.

‏‎الجدير بالذكر، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.