حوار مفتوح لـ«التنسيقية» مع طلاب جامعة الأزهر حول قضايا التغير المناخي

نظمت جامعة الأزهر، برعاية الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، وإشراف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، حوارا مفتوحا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، مع طلاب وطالبات جامعة الأزهر، حول قضايا التغير المناخي، وتأثيرها على المجتمعات محليا وإقليميا ودوليا، تحت عنوان «مسيرة العمل المناخي من أستكهولوم إلى شرم الشيخ»، تأكيدا على اهتمام جامعة الأزهر، وحرصها على أن تكون في قلب الأحداث، مع انطلاق فعاليات قمة المناخ cop27، اليوم بمدينة شرم الشيخ، انطلاقا من رسالتها في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يشاركون في الحوار

شارك في الحوار، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ المصري، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ المصري، والنائب الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب المصري، النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب المصري، النائب رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب المصري.

وأكد المشاركون جميعا، أهمية الحفاظ على المناخ، والحد من التلوث حفاظا على البيئة، وثمنوا جميعا استضافة مصر لقمة المناخ cop27 والتي انطلقت فاعلياتها اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ بحضور ممثلين من مختلف دول العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال السباعي عميدة كلية التمريض، والدكتورة رشا البربري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد بكري عميد كلية العلوم، والدكتور جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد مهني عميد كلية الهندسة، والدكتور صلاح عاشور عميد كلية اللغة العربية والدكتورة اميمه فهمي عميد كلية الدراسات الإنسانية.

والدكتور علاء جانب وكيل كلية اللعة العربية، والدكتور عبد الراضي حمدي وكيل كلية الإعلام، والدكتور محمود إسماعيل وكيل كلية التربية الرياضية للبنات، والدكتور متولي منتصر وكيل كلية العلوم، والأستاذ عادل بكر مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور سامح شراقي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد كشك منسق الأنشطة الطلابية لفرع البنين، والدكتورة هبة سعودي منسق الأنشطة الطلابية لفرع البنات، قام بتنظيم اللقاء، فريق طلاب من أجل مصر بمختلف كليات جامعة الأزهر.