رئيس «معلومات المناخ بالزراعة»: كلمة السيسي في COP27 مست جوهر قضية التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن العالم أجمع تابع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية والحاسمة التي مست جوهر قضية التغيرات المناخية اليوم خلال افتتاح قمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن معظم الناس كانت تعتقد أن قضية التغيرات المناخية قاصرة على الطقس الذي يشهد ارتفاعا وانخفاضا بدرجات الحرارة، إلا أن الجميع الآن بات يعلم أنها أصبحت قضية وجودية.

التغيرات المناخية يمكنها القضاء على الاقتصادات الكبرى

وأضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أن التغيرات المناخية يمكن أن تقضي على أقوى الاقتصادات الموجودة على سطح الأرض، مشيرًا إلى أن العالم أجمع أصبح يتابع ما تقوم به التغيرات المناخية من تجريف كبير للبنية التحتية للدول، إضافة للظواهر الأخيرة كالسيول والفيضانات وحرائق الغابات.

كلمة الرئيس السيسي وضعت النقاط على الحروف

وأوضح رئيس مركز تغير المناخ، أن كلمة الرئيس السيسي وضعت النقاط على الحروف بالقضية الأخطر التي تواجه العالم الآن، وهي قضية التغيرات المناخية وقدرة الدول على مواجهتها، مشيرًا إلى أن خطورة التغيرات المناخية تكمن في كونها مستمرة بكل الأزمات الكبرى التي واجهت العالم حتى الحروب العالمية تنتهي وتذهب تداعياتها إلا التغيرات المناخية فأنه لا يمكن التخلص من آثارها للأبد.