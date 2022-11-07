الرئيس السيسي يتلقى برقية شكر من ولي العهد السعودي بعد مغادرته شرم الشيخ

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر مغادرته شرم الشيخ بعد المشاركة في النسخة الثانية من «قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».

وشملت الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية:«صاحب الفخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي حفظه الله، رئيس جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأود أن أشكر فخامتكم على استضافة قمة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية، إيماناً منكم بأهمية أهدافها التي ستتحقق ـ بإذن الله ـ بتكاتف الجهود، والمساهمة الفاعلة من دول المنطقة، وصولاً إلى المزيد من الازدهار والرخاء لشعوبنا.

متمنياً لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ولفخامتكم تحياتي وتقديري».