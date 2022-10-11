أستاذ بيئة: اختيار 18 مشروعًا من المحافظات للمشاركة في «كوب 27»

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن انطلاق «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»، تتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارات «الاتصالات، التنمية المحلية، البيئة والمجلس القومي للمرأة»، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة غير مسبوقة عالميًا، كونها تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع تحت رعاية الرئيس السيسي، وهو ما يدعم دور مصر في تنظيم «كوب 27» كونها دولة رائدة في هذا المجال وتقدم شيء غير مسبوق بالعالم.

مشروعات من كل محافظات الجمهورية بالمبادرة

وأضاف سمعان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف فؤاد ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية» أن «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» من أفضل المبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، وتقوم على الاهتمام بمجال التنمية المستدامة ومراعاة البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وتستهدف المبادرة إقامة مشروعات تقدمها جهات مختلفة على مستوى كل محافظات الجمهورية، كما أنها تقوم بوضع خريطة للمستثمرين والممولين بالمشروعات المقترح وجودها بكل محافظة.

المبادرة تستهدف الوصول إلى مختلف الفئات جغرافيًا

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس أن «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» تعظم من استخدام تكنولوجيا المعلومات في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، لافتًا إلى استهدافها الوصول إلى مختلف الفئات جغرافيًا لنشر الوعي المجتمعي بقضايا تغير المناخ وقدرات التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى تمكين المرأة لمواجهة التغيرات المناخية.

المبادرة تضم مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة

ولفت سمعان إلى انقسام المشروعات التي تضمها المبادرة إلى مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مشيرًا إلى أن المشروعات الكبيرة يتجاوز حجم عملها 200 مليون جنيه بالعام، أما المشروعات المتوسطة هي التي يبلغ حجم عملها 50 مليون جنيه، والمشروع الصغيرة يبلغ حجم عملها أقل من 50 مليون جنيه.

مشروعات خضراء أبرز شروط مشروعات المبادرة

ونوه أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس بأن المشروعات التي تتناولها «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» تتضمن إعادة تدوير المخلفات والتقليل من الانبعاثات والتصدي للتلوث، كاشفًا أن الشروط الواجب توافرها في المشروعات أن تكون أخضر وذكية أي أنها لا تلوث البيئة، حيث يتم تقييم الأثر البيئي لهذه المشروعات، وذكي كونه لا يعتمد على التكنولوجيا الجديدة وتكنولوجيا المعلومات، كما أن المشروع لابد وأن يتقدم للفئة المناسبة سواء المرأة أو الأطفال أو الكبار وهكذا.

اختيار 18 مشروعا للفوز بالمشاركة في «كوب 27»

وأشار سمعان إلى وجود نموذج للمشروع يتم عرضه للاشتراك، لافتًا إلى اختيار 18 مشروعًا للفوز بالمبادرة على مستوى الجمهورية، وسوف تقدم هذه المشروعات بمؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل «كوب 27» للحصول على التمويل اللازم من المستثمرين الحاضرين بالمؤتمر للتنفيذ.