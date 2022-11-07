مؤسسة بادجا الكينية: ضرورة الوصول لحل سريع للحد من التغيرات المناخية

قال تومان أورتو، مسؤول ملف الزراعة بمؤسسة بادجا في دولة كينيا، إن المؤسسة تدعم الشباب ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل البيئي، مشيرًا إلى ضرورة تحمل المسؤولية وقيام المؤسسات بواجبها، باعتبار أن التغيرات المناخية أصبحت واضحة بشكل كبير، مشددًا على ضرورة العمل على حل الآثار المترتبة على التغيرات المناخية بأسرع وقت ممكن.

«شباب بتحب مصر»: نستهدف زيادة الوعي بمفاهيم المناخ

ومن جانبها، قالت هبة ممتاز مدير العلاقات العامة والتواصل بمؤسسة «شباب بتحب مصر»، في تقرير مذاع على فضائية «النيل للأخبار»، أن المؤسسة نظمت مؤتمرا صحفيا ضمن فعاليات قمة المناخ، واستهدفت التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لزيادة وعي الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة، والحد من استخدام البلاستيك، إضافة إلى استهداف زيادة وعي الشباب بالمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمناخ كالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.

حملات لتجميع البلاستيك وإعادة استخدامه

وأوضحت مدير العلاقات العامة والتواصل بمؤسسة «شباب بتحب مصر»، أن المؤسسة أطلقت حملات نظافة منذ 5 أيام بأحد مناطق شرم الشيخ، جمعت خلالها كل البلاستيك الموجود، وصنعوا به مجسما باسم «COP27».