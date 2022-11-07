خبير طاقة لقناة القاهرة الإخبارية: الدول الصناعية لم تف بالتزاماتها تجاه «النامية» المتضررة

قال الدكتور محمد عطا الله، خبير الطاقة من نيويورك، إن الدول الصناعية لم تف بالتزاماتها، والاقتصاديات النامية الأكثر تضررًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإنسانية»، أن المشاركات من الحاضرين تعطي توقعات كثيرة عن التكنولوجيات الجديدة، وتغيير أسلوب الصناعة وأساليب التصنيع، وكذلك الاقتصاديات الخضراء في التصنيع والبناء.

وتابع: «بعد هذه القمة، يجب تنفيذ أهم البنود، وتشكيل فريق أو متابعة جادة لتنفيذ مخرجات قمة المناخ، ولابد أن يكون هناك متابعة جادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.. في الدول الغربية أو الديمقراطيات، عندما تتغير الحكومات، يكون هناك تغيير في وجهات النظر أو التعامل، وعلى حسب الحكومة يتغير التوجه أو الاستثمارات لتقليل انبعاث الكربون، ولابد أن تكون هناك آلية من الأمم المتحدة التي ترعى هذه المؤتمرات».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، فعاليات القمة العالمية للمناخ «COP -27» بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.