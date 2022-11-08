فتح باب التقدم لـ3 وظائف بـ«أزهر القليوبية».. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية إدارة التنسيق عن فتح باب التقدم لـ3 وظائف جديدة حتى 15 نوفمبر الجاري، وهي موجه علوم ومدير إدارة التعليم النموذجي بالإدارة وشيخ معهد بنها النموذجي.

«الوطن» تستعرض شروط وظائف الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية الجديدة والأوراق المطلوبة ومواعيد غلق باب التقدم لكل وظيفة في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة موجه علوم بطوخ

وأعلنت منطقة القليوبية الأزهرية وفق منشورها على الصفحة الرسمية بـ«فيس بوك» عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة موجه علوم بإدارة طوخ حتي يوم الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري وذلك حسب الشروط الآتية :

أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب.

أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.

أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.

الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.

أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

أن يكون على رأس العمل.

الأوراق المطلوبة

طلب مستوفى البيانات

صورة من خطاب اجتياز الكادر

صورة من بطاقة الرقم القومي .

بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها .

صورة من مباشرة العمل

وظيفة مدير إدارة التعليم النموذجي

وأعلنت منطقة القليوبية الأزهرية عن فتح باب التقدم عن حاجتها لشغل وظيفة مدير إدارة التعليم النموذجي طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2013 وبطاقة الوصف الوظيفي اعتبارا وحتي 12 نوفمبر الجاري حسب الشروط الآتية :

أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب

أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية

أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل.

الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين

أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

ألا يكون مجالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل

ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها أن يكون على رأس العمل

الأوراق المطلوبة

طلب مستوفى البيانات .

صورة من خطاب اجتياز الكادر

صورة من بطاقة الرقم القومى .

بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها

صورة من مباشرة العمل

وظيفة شيخ معهد بنها النموذجي الابتدائي

تعلن منطقة القليوبية الأزهرية عن فتح باب التقدم عن حاجتها لشغل وظيفة شيخ معهد بنها النموذجي الابتدائي للبنين بإدارة بنها التعليمية حتي 12 نوفمبر الجاري

وذلك حسب الشروط الآتية :

أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهرى تربوي مناسب

أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية

أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول ( أ ) على الأقل

الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.

أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها .