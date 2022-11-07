«ماكرون»: أدعو الأثرياء للوفاء بالتزاماتهم تجاه الفقراء.. والتعهدات يجب أن تصل إلى 100 مليار دولار  

قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إنه لا يجب أن ننسى أن المعركة التى يخوضها كافة قادة العالم فى مدينة السلام بشرم الشيخ خلال قمة المناخ COP27، هى معركة من أجل المناخ، وضد الاختلالات المناخية، وهى التى لا تنفصل عن معركة من أجل التنوع البيولوجى، حيث إن هاتين المعركتين تسيران معاً جنباً إلى جنب.

وأضاف، فى كلمته أمس خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، أن الطبيعة هى حليفنا الأساسى، والتنوع البيولوجى والمناخ هما وجهان لعملة واحدة تدلل على أن الدول التى ننظر إليها على كونها الأكثر فقراً، هى حلول فى الواقع لمكافحة الاختلالات المناخية.

ماكرون: 82 مليار دولار تم التعهد بها

وتابع: «هناك 82 مليار دولار تم التعهد بها، ويجب أن نصل لـ100 مليار ونقنع الدول الثرية التى لم توفِ بالتزاماتها بأن تنفق تلك الآليات بصورة أسرع من خلال آليات ثنائية ومتعددة الأطراف لنكون على موعد مع تلك الأموال وتصل لدول الجنوب، وإلا فستنهار الثقة بين الدول».

مساعدة الدول التي لها مخزون من التنوع البيولوجي سواء بحري أو بري

ونوه بأن الدول التى لها مخزون من التنوع البيولوجى سواء بحرى أو برى، يجب أن نساعدها فى الحفاظ عليه، وتقديم تلك الحلول التى تستند على الطبيعة، لأن تأثر الكربون وحبسه يؤدى لحدوث حالة من الاحتباس الحرارى تعانيه كل دول العالم، وإذا تم إصلاح ذلك فسنحمى إطلاق مخزون كبير من الكربون فى المناخ».

وأكد الرئيس الفرنسى أن الدول الأفريقية وعدد من ممثلى شعوب الدول الأوروبية والصين والفلبين، قد أطلقوا مبادرة لاستلهام ما قمنا به فى إطار «برنامج جابى» لتحقيق عوائد إيجابية بعقود مع كل الدول والمنظمات غير الحكومية، من أجل بناء طريقة تسمح لنا بتمويل الحفاظ على هذه الساحات والمواقع، ومجموعة أخرى من الأدوات المالية والقانونية وغيرها لمصاحبة تلك النظم.