رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الرئيس الفرنسي لـ«الوطن»: سعيد بالاهتمام العالمي بالمناخ.. وملتزمون بوعودنا

كتب:

رضوى هاشم
09:39 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته بالاهتمام الذي يوليه العالم لقضية المناخ، مشيرا إلى أن فرنسا ملتزمة بتنفيذ ما التزمت به من وعود.

وقال ماكرون، في تصريحات لـ«الوطن» عقب كلمته التي ألقاها اليوم خلال الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ، إن فرنسا تعمل على أرض الواقع وبالتعاون مع العديد من الشركاء لتحقيق العدالة لدول أفريقيا والدول النامية والدول الناشئة المتأثرة بالتغيرات المناخية، ولنا العديد من المبادرات المهمة لدعم تلك الدول نحو التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ اليوم، وألقى كلمة أكد خلالها أن ما يحتاجه عالمنا اليوم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة، وللوصول إلى ما توافقنا عليه كأهداف في اتفاق باريس، يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات، وإن ما تنتظره منا شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يستقبل ماكرون على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ

«ماكرون»: أدعو الأثرياء للوفاء بالتزاماتهم تجاه الفقراء.. والتعهدات يجب أن تصل إلى 100 مليار دولار  

ماكرون في قمة المناخ: مواجهة تحديات التغير المناخي أولوية قصوى أمام العالم

ماكرون بقمة المناخ: أدعو الدول الثرية للوفاء بالتزاماتها وتخصيص 100 مليار دولار سريعا
بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.