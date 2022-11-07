الرئيس الفرنسي لـ«الوطن»: سعيد بالاهتمام العالمي بالمناخ.. وملتزمون بوعودنا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته بالاهتمام الذي يوليه العالم لقضية المناخ، مشيرا إلى أن فرنسا ملتزمة بتنفيذ ما التزمت به من وعود.

وقال ماكرون، في تصريحات لـ«الوطن» عقب كلمته التي ألقاها اليوم خلال الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ، إن فرنسا تعمل على أرض الواقع وبالتعاون مع العديد من الشركاء لتحقيق العدالة لدول أفريقيا والدول النامية والدول الناشئة المتأثرة بالتغيرات المناخية، ولنا العديد من المبادرات المهمة لدعم تلك الدول نحو التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ اليوم، وألقى كلمة أكد خلالها أن ما يحتاجه عالمنا اليوم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة، وللوصول إلى ما توافقنا عليه كأهداف في اتفاق باريس، يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات، وإن ما تنتظره منا شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل.