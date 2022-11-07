ماكرون في قمة المناخ: مواجهة تحديات التغير المناخي أولوية قصوى أمام العالم

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلمة أمام قمة «Cop27»، بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي، وتأتي خلال جلسة القادة التي يشارك أكثر من 140 من قادة العالم، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

وقال ماكرون، إن العالم يشهد تقدم «مُحقق» منذ قمة جلاسكو، التي أُقيمت في العام الماضي.

وأكد الرئيس الفرنسي خلال كلمته، أن أولوية العالم تتركز في مواجهة التغير المناخي، وأن العالم لن يفرط في طلعاته لمواجهة التغير المناخي، في ظل متابعة العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أهمية مواصلة تخفيف الآثار الناجمة عن التغير المناخي، من خلال التعاون والعمل الجماعي.

فرنسا ستواصل الانخراط في مشاريع الطاقة المتجددة

كما نوه الرئيس الفرنسي، بأن بلاده ستواصل الانخراط في مشاريع الطاقة المتجددة، وأن الدول الغنية يجب أن تفي بتعهداتها والتزاماتها لإنجاح المساعي نحو الطاقة المتجددة.

يذكر أن فعاليات مؤتمر المناخ «Cop27» بدأت، أمس الأحد، وستستمر حتى 18 نوفمبر، والتي تركز على تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ.