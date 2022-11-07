«المهن الطبية»: بدء صرف معاش أكتوبر للدفعة الأخيرة في 2020 غدا

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية عن بدء صرف معاش الدفعة الأخيرة للعام الجاري 2022 اعتباراً من غدًا الثلاثاء 8 نوفمبر عن أشهر «أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022»، لأعضاء نقابات «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين»، وورثتهم.

المهن الطبية

وقال بيان إنه بلغ الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربعة وورثتهم حوالي 112 ألف عضو، فيما بلغ إجمالي قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالي 330 مليون جنيه، ويصرف المعاش إجمالاً كل ثلاثة أشهر في منتصف أشهر «فبراير- مايو- أغسطس - نوفمبر» من كل عام.

صرف المعاش

وتابع بيان اتحاد المهن الطبية أنه يتم تحويل المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد وهي «مصر والأهلي والإسكندرية» .