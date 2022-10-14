«المهن الطبية»: ارتفاع إيرادات الدمغة الطبية البيطرية إلى 11.7 مليون جنيه

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد بالتعاون الوثيق مع الجهاز الإداري للدمغة الطبية، قرر رفع وتنمية المتحصلات والإيرادات بمختلف أنواع الدمغة الطبية وذلك خلال السنوات السابقة منذ عام 2014 وحتى عام 2021.

وزادت إيرادات الدمغة الطبية من 17 مليونا عام 2014 إلى 43 مليون جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 153% بمتوسط زيادة سنوية 22% تقريبا، كما زادت إيرادات الدمغة المحصلة عن الأدوية المستوردة والمحلية من 412 مليون عام 2014 إلى 1703 ملايين جنيه عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 313% بمتوسط زيادة سنوية 45% تقريبا، كما زادت إيرادات الدمغة الطبية في المجالات البيطرية من 8 ملايين جنيه تقريبا عام 2014 إلى 11.7 مليون جنيه عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 46.25% وبمتوسط زيادة سنوية 6.6%.

الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية

وأضاف حمزة، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة الآن: تم دمج الإعانات الاستثنائية للمساهمة في المصروفات الدراسية وكذلك الإعانة الاستثنائية لمقابلة مصروفات علاج الأمراض المستعصية من إعانة كل ستة شهور بمبلغ 1000 جنيه للإعانة الواحدة، ليصبح 2000 جنيه تصرف للعضو مرة واحدة سنويا، وما ترتب عليه من عدم التردد على الاتحاد أكثر من مرة وما يصاحبه من تخفيض التكلفة والعبء على العضو، كما تمت موافقة المجلس على منح والدي العضو إعانة استثنائية لظروف مختلفة يتم صرفها بعد موافقة مجلس الاتحاد ودراسة الطلب المقدم من العضو، وفلسفة هذه الإعانة أن الوالدين بعد قيامهما بتربية العضو وفي سنهما الكبير يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الحياة وكونهما في كنف الابن أو الابنة فإن هذه الإعانة تكون بمثابة مساهمة من الاتحاد للعضو لمقابلة أي ظروف طارئة ألمت بأحد والديه.

وتابع الأمين العام: زاد إجمالي المبالغ المنصرفة على قطاع الإعانات من 17.50 مليون تقريبا في عام 2019 إلى 172 مليون جنيه عن عام 2020 (فترة وباء كورونا) إلى حوالي 89 مليون جنيه عن عام 2021 ، كما زاد عدد المستفيدين من الإعانات من 14 ألف عضو خلال عام 2019 إلى 23 ألف عضو خلال عام 2020 إلى 28 ألف عضو خلال عام 2021، كما بلغت إجمالي الإعانات مقابل الإصابات والوفيات لمصابي فيروس كورونا حوالي 153 مليون جنيه خلال عام 2020 وإلى 54 مليون جنيه خلال عام 2021 بإجمالى قدره حوالي 207 ملايين جنيه حتى 31/12/2021، بواقع 20000 جنيه للإصابات، ومنح ورثة المتوفى بسبب الإصابة بذات الفيروس مبلغ 50000 جنيه، مشيرا إلى أنه تمت زيادة إعانة التجنيد للمجندين من أعضاء الاتحاد الذكور إلى 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه مرة واحدة بزيادة قدرها 100%.