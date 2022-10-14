اتحاد المهن الطبية: صعوبة زيادة المعاشات لوجود عجز قيمته 5 مليارات جنيه

قال الدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد رفع قيمة المعاشات من 500 إلى 1000 جنيه، خلال السنوات القليلة الماضية، ولديه الرغبة في زيادتها إلى 1200 جنيه، إلا أن الدراسة الإكتوارية الحديثة أكدت ضرورة علاج عجز قيمته 5 مليارات جنيه حدث على مدار 30 عام في صندوق المعاشات لتغطية قيمة الزيادة، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة في المعاشات تمت بالمخالفة لرغبة الخبير الإكتواري الذي طالب بتوفير 9 مليارات جنيه في الصندوق قبل زيادة المعاشات.

اتحاد نقابات المهن الطبية

فيما قال الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن هناك عجزا اكتواريا تقدر قيمته بأكثر من 5 مليار جنيه وذلك وفقا لدراسة اكتوارية تم إعدادها لبيان الوضع المالي الحالي لصندوق المعاشات، مما سيؤدى في حال زيادة المعاشات من 1000 إلى 1200 جنيه إلى عدم استطاعة الصندوق الوفاء بالتزاماته المستقبلية نحو الأعضاء وأصحاب المعاشات.

الخبير الإكتواري وضع عدة توصيات قبل زيادة المعاشات

وأوضح حمزة، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة الآن، أن الخبير الاكتواري وضع عدة توصيات لابد من تنفيذها قبل زيادة المعاشات، من أهمها: زيادة نسبة تحصيل الاشتراكات، وفرض نسب غرامات تأخير على الاشتراك حال عدم سداده في موعده لتعويض خسارة عوائد الاستثمار المحققة على الأموال طبقا لما تقره الجمعية العمومية، بالإضافة إلى متابعة تحصيل الدمغات في مواعيدها وزيادتها بمعدل سنوي لا يقل بأي حال عن 15% نظرا لكونها أهم مورد لتمويل الصندوق، وزيادة الاشتراكات المحصلة سنويا من الأعضاء لتتلاءم قيمتها مع القيمة الشرائية للجنيه.

وشهدت القاعة مشادات كبيرة بين الحضور والمنصة اعتراضا على عدم زيادة المعاشات مطالبين بزيادة المعاش إلى 1200 جنيه.