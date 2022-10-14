المهن الطبية تعدد إنجازاتها في الجمعية العمومية.. ميزانية 5 مليارات جنيه

قال الدكتور محمد سيف، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد حقق عددا من التطورات والإنجازات خلال عام 2019 مرورا بعامي 2020، و2021.

اتحاد نقابات المهن الطبية

وأوضح سيف، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة الآن، أنه فيما يتعلق بنتائج أعمال 2019 فقد عكست مؤشرات الأداء نتائج إيجابية في مُجملها تمثلت في:

1- ارتفاع إجمالي ميزانية الاتحاد من 4.2 مليار جنيه في 31/12/2018 إلى5 مليارات جنيه بنهاية عام 2019 بزيادة 20%.

2- ارتفاع إجمالي الاستثمارات من 3765 مليون جنيه تقريبا في 31/8/2022 إلى 4641 مليون جنيه تقريبا بنهاية 2019 بنسبة قدرها 23.3%.

3- ارتفاع رقم الاستثمارات من 377 مليون جنيه إلى 460 مليون جنيه تقريبا في نهاية 2019 على أساس القيمة الدفترية التاريخية، وليست السوقية والتي تزيد عن 1.5 مليار جنيه لإجمالي عدد الأسهم المحتفظ بها لدى الاتحاد، وبنسبة زيادة قدرها 22%.

4- ارتفاع بند مشروعات تحت التنفيذ إلى 52 مليون جنيه متمثلة معظمها في مشروعين أساسيين، وهما المبنى الجديد للإدارة الذي تم شراؤه ليصبح متنفسا للأعضاء، وامتداد طبيعي للمقر الحالي وكذلك مشروع نادى دمياط الجديدة، وهو مشروع استثماري يهدف إلى الربح في منطقة واعدة وهي منطقة دمياط الجديدة.

5- ارتفاع الحسابات الجارية المدينة المتمثلة في المديونيات المعلقة على كل من النقابات الأربعة المكونة للاتحاد من 124 مليون جنيه عام 2018 إلى 162 مليون جنيه عام 2019 بزيادة قدرها 31% تقريبا، وهي تتمثل في الاشتراكات المحصلة والتي لم يتم توريدها للاتحاد طبقا للقانون، وكذلك عدد من القروض والسلفيات وفوائدها التي لم يتم ردها إلى الاتحاد حتى الآن.

الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل

6- ارتفاع السيولة الآنية المتاحة لدى الاتحاد متمثلة في الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل من 3.3 مليار جنيه في عام 2018 إلى 4.2 مليار جنيه عام 2019، بزيادة قدرها 27%، وهي تمثل استثمارات الاتحاد الأمنة تماما في أدوات دخل ثابت وحسابات جارية استثمارية، وجدير بالذكر أن إجمالي الاستثمارات القصيرة ومتوسطة الأجل يمثل حوالي 90% من إجمالي الاستثمارات.

7- ارتفاع إيرادات الدمغة الطبية من مليار جنيه عام 2018 ليصبح تقريبا 2 مليار جنيه عام 2019 بنسبة زيادة 19%.

8- زيادة الايرادات الناتجة عن الاستثمارات المالية من 487 مليون جنيه عام 2018 إلى 590 مليون جنيه عام 2019، بزيادة قدرها حوالي 21% وهو عائد كبير يؤكد ما سبق ذكره بشأن الاستثمارات.

9- زادت مصروفات الإعانات، المعاشات، المصروفات العلاجية من 962 مليون جنيه إلى 1128 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 17%.

10- ارتفعت الاحتياطات القانونية لصندوق المعاشات من حوالي 300 مليون جنيه عام 2018 إلى 352 مليون جنيه عام 2019 بنسبة قدرها 17%.

11-زاد صافي الفائض بعد خصم الاحتياطي القانوني من 372 مليون جنيه عام 2018 إلى 444 مليون جنيه عام 2019، بنسبة قدرها 19%، وبلغ الفائض المرحل عن سنوات سابقة 2191 مليون جنيه خلال عام 2019، مقارنة بـ 1818 مليون جنيه عام 2018 بنسبة زيادة 20.5%، كما زادت الاحتياطات الإجمالية من 1820 مليون جنيه خلال عام 2018 إلى 2171 مليون جنيه خلال عام 2019 بزيادة قدرها 19%.

وأكد الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن مشروع علاج الأطباء وأسرهم هو من أكبر مشروعات التأمين الصحي الخاصة الموجودة في مصر وأقدمها، ويعد بمثابة نبراس لكل المشروعات المثيلة سواء في النقابات المهنية أو شركات التأمين الصحي، مشيرا إلى أن مشروع العلاج حقق انجازات منذ عام 2019 وحتى نهاية 2021، من أهمها:

1- تم رفع الحد الأقصى لمساهمة المشروع في علاج الأعضاء وأسرهم بخصوص العلاج من الإصابة بفيروس كورونا بمبلغ 20 ألف جنيه فوق الحد الأقصى.

2- تم استحداث خدمة الواتس آب التي خففت من معاناة الأعضاء للحضور إلى مقر المشروع للحصول على خطابات التحويل للجهات العلاجية بمختلف أنواعها حيث بلغت حوالي 34 ألف خلال شهر سبتمبر 2022م كما تم تطوير الخدمة وزيادة عدد الخطوط خلال الفترة الماضية ومد العمل إلى ساعات متأخرة استهدافا لراحة العضو لأقصى قدر ممكن.

3- تم زيادة الحد الأقصى لتحمل المشروع في علاج الأعضاء من 40 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه سنويا، يتم تحميل العضو 30 % منها والباقي 70% تتحمله ميزانية المشروع.

4- تم الموافقة على عمل تحاليل ال PCR بخصوص التأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بتكلفة قدرها 500 جم بحد أقصى مرتين سنويا.

5- تم رفع الحد الأقصى لخدمات الأسنان في المشروع إلى 1500 جنيه سنويا.

6- تم فتح فروع لمشروع العلاج خلال السنوات الخمس الماضية في كل من محافظة سوهاج، محافظة أسيوط، ومحافظة المنيا وتم مؤخرا تجهيز هذه الفروع على أكمل وجه لخدمة الأعضاء في كافة الأوجه وتقديم الخدمات بمختلف أنواعها من اشتراكات جديدة أو إضافات أو حذف لاشتراكات قائمة، إلى تنفيذ خطابات التحويل إلى استرداد المصروفات العلاجية وغيرها من الخدمات التي يقدمها المشروع تخفيفا للأعباء التي يتحملها أعضاء الاتحاد.

زيادة عدد المشتركين في مشروع العلاج

7- تم زيادة عدد المشتركين في مشروع العلاج من 393 ألف خلال عام 2019 إلى 395 ألف خلال عام 2020 إلى 400 ألف حتى تاريخه كما زادت إيرادات الاشتراكات من 132 مليون جنيه خلال عام 2019 إلى 182 مليون جنيه خلال عام 2020 إلى 203 مليون جنيه خلال عام 2021، كما زاد ما تحمله المشروع من مساهمات في تكلفة علاج العضو من 189 مليون جم خلال عام 2019 إلى 250 مليون خلال عام 2021

8- زادت خطابات التحويل في كافة الخدمات أشعة وتحاليل وعيادات خارجية وداخليه من 289 ألف تحويل خلال عام 2019 إلى 417 ألف تحويل حتى تاريخه «انخفض العدد إلى 236 ألف تحويل خلال عام 2020 بسبب ظروف وباء كورونا».