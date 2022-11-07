بعد حديث رئيسة جامعة لندن عن الثورة الصناعية الخضراء.. كيف نحقق الاستدامة؟

بعد حديث مينوش شفيق، رئيسة جامعة لندن، للاقتصاد والعلوم السياسية، عن أهمية الثورة الصناعية الخضراء، لاستدامة الاقتصاد المستقبلي، من خلال التوجه ناحية الطاقة المتجددة والشمسية، لبناء الاقتصاد الأخضر، واستخدام الوقود الحيوي بدلًا من الأحفوري.

تدمير للبيئة في المناطق الصحراوية

أوضح الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن الأزمات الاقتصادية، التي تعاني منها البيئة، خلقت ضرورة قصوى، لفتح آفاق لأنشطة جديدة، وإنتاج أعلى وبدائل للوقود الأحفوري، دون تلوث بيئي، نتيجة التغيرات المناخية، التي أحدثت تدميرًا في البيئة، خاصة في المناطق الصحراوية، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة دول الخليج، بسبب ارتفاع درجة الحرارة بشكل مخيف.

معاناة منطقة الشرق الأوسط

وأوضح «العمدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منطقة الشرق الأوسط، خاصة دول الخليج، تحاول التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة من خلال المكيفات والمبردات، بشكل كبير أبرزهم دولتي الكويت والسعودية، وغيرها من دول أمريكا الجنوبية، التي تعاني من نفس المشكلة.

ولفت إلى أن التكنولوجيا الحديثة، أصبحت وسيلة ضرورية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن لا تزال الحياة على كوكب الأرض مهددة خلال السنوات المقبلة، مما استدعى لوقف الصناعات الكربونية التي تستهلكها المصانع بشكل كبير، ونتج عنها أبخرة وملوثات للبيئة، بحسب أستاذ الاقتصاد السياسي.

وشدد«العمدة» على ضرورة التوجه ناحية الطاقة المتجددة والشمسية، لبناء الاقتصاد الأخضر، واستخدام الوقود الحيوي بدلًا من الأحفوري، من خلال استثمارات صديقة للبيئة.