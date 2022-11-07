رئيسة جامعة لندن: نحتاج ثورة صناعية خضراء في القرن الـ21

قالت الدكتورة مينوش شفيق، رئيسة جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن الناس تنتقل من مكان لآخر بسبب آثار التغيرات المناخية، ومنها ارتفاع مستوى البحر ودرجة الحرارة، لافتة إلى أن الاستثمار يجب أن يكون فى المدن المناسبة التى يمكننا العيش فيها بازدهار وارتقاء، وأن يكون الغذاء الذى نستهلكه مثرياً للتربة بدلاً من أن يكون مفقراً لها، بما يجعل الاقتصاديات تزدهر وتنمو فى البلدان.

وأوضحت «شفيق»، خلال كلمتها بقمة المناخ، أن مستوى رفاهية البشر يتحسن من خلال دعم وحماية الطبيعة والنظم الإيكولوجية التى نعتمد عليها فى حياتنا، مشيرة إلى أننا نعيش ثورة صناعية شهدنا خلالها تحولات على اقتصاداتنا فى القرن الـ19، فالثورة الخضراء أحدثت نقلة زراعية فى القرن العشرين، والآن نحتاج إلى ثورة صناعية خضراء فى القرن الـ21، تجعل اقتصاداتنا أكبر قدرة على الاستدامة، بالإضافة لاقتصاد منخفض الكربون، فهذه هى الفرصة الجديدة بفضل التكنولوجيا الجاذبة لحياة أفضل.