السيسي: نتطلع لتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى مع بريطانيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، وذلك في أول زيارة خارجية له، مجددا التهنئة بتوليه منصبه مؤخرا.

وأكد الرئيس السيسي، تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تقديره للتنظيم الناجح والمتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم غير المسبوق الذي شهدته العلاقات بين البلدين على مدار السنوات الماضية، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

تعزيز عمل المناخ على المستويين الإقليمي والدولي

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة الجهود المشتركة للبلدين لدعم وتعزيز عمل المناخ على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن سبل وآفاق تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، واستغلال الإمكانات المتاحة لدى الجانبين في هذا الصدد، إذ جرى التوافق على استمرار وتكثيف الحوار المتبادل والبناء بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة.