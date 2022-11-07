السيسي لنظيره الفرنسي: نتطلع لتبادل وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل مساء اليوم، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

السيسي يرحب بزيارة ماكرون لمصر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة نظيره الفرنسي إلى مصر، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وتطلع مصر لتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بقضايا أمن الغذاء والطاقة، والقطاعات التي تتمتع فيها فرنسا بتميز مثل النقل وصناعة السيارات الكهربائية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده لمصر، مثمنا في هذا الإطار الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، مشيدا بالزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخرا في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما أشاد الرئيس الفرنسي بالنجاح اللافت لمصر في تنظيم حدث عالمي ضخم بحجم قمة المناخ، مؤكدا حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها في المنطقة، مثمنا دورها في إرساء دعائم الاستقرار بالشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية.

تطورات الأوضاع في ليبيا

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا والأزمة الروسية الأوكرانية.