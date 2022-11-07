«زراعة الإسكندرية» تنظم ندوات للتعريف بالتغيرات المناخية في المدارس

توجهت لجنة مشكلة من مهندسي مديرية الزراعة بالإسكندرية، اليوم الاثنين، إلى مدرسة أرض العوايد التابعة لإدارة شرق التعليمية، لمعاينة الحديقة المتواجدة بالمدرسة والأشجار المنزرعة، وذلك بحضور جيهان عباس، مدير مرحلة التربية البيئية والسكانية والصحية بإدارة شرق ومديرة المدرسة لنشر الوعي بالتغيرات المناخية.

ورش لزراعة أسطح المدارس

ووفقا لبيان مديرية الزراعة بالإسكندرية، تستمر جهود المديرية في التعريف بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على النباتات، وقد تم القيام بالتنسيق للندوات وورش العمل لزراعة أسطح المدارس وتنسيق الحدائق والاستغلال الأمثل للفراغات وكذلك إعادة تدوير بعض المخلفات، وتم إعطاء التوصيات الفنية لإعادة التنسيق.

ندوة عن كيفية الاستعداد لفصل الشتاء

وأوضحت المديرية كيفية الاستعداد لفصل الشتاء والحفاظ على النباتات من انخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع قمة المناخ، كما تم أيضاً الاتفاق على تنفيذ أكثر من ورشة عمل لطلبة المدارس لتنفيذ الزراعة عملياً وإعادة تدوير النباتات وبعض العمليات الزراعية الأخرى من ري وتسميد.