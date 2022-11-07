محافظ الإسكندرية: زراعة 1065 شجرة و238 نخلة و17 ألف متر مسطحات خضراء

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، أنه في إطار زيادة المسطحات الخضراء، خاصة على الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، لتقليل من معدلات التلوث، زرعت الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة 1065 شجرة متنوعة، بالإضافة إلى 17 ألف متر نجيل بالأحواض والجزر الوسطي، لزيادة المسطحات الخضراء على طول محور المحمودية، الذي يخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية بالمحافظة.

الشريف: نعمل على زيادة الرقعة الزراعية

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان له، أن الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة زرعت النخيل بشارع المستجد ومتفرعاته بنطاق حي المنتزة أول، بعد إزالة تجمعات القمامة بالكامل؛ إذ تمت زراعة نحو 238 نخلة، وجارٍ استكمال العمل وصولا إلى 500 نخلة، كما تم إعادة الشيء لأصله، وإصلاح التلفيات بشبكة الرى بالمسطحات الخضراء أمام مستشفى الشرطة، فضلا عن رفع كفاءة المسطح الأخضر.

وشدد «الشريف» على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، العمل على زيادة الرقعة الزراعية للحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة.

زراعة أحياء الإسكندرية للحد من التغيرات المناخية

جاء ذلك بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ ورؤية مصر وتوجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة التوعية البيئية، والتفاعل مع قضايا التغيرات المناخية بإيجابية، وتنفيذ مبادرات للحد من الآثار الناجمة عن التغييرات المناخية، ومنها تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة.