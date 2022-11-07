السجن عامين لمحام بتهمة تزوير إيصالات أمانة في البحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السابعة، اليوم، حكما بحبس محامٍ سنتين مع الشغل لقيامه في غضون عام 2018 بالتزوير في إيصالات أمانة، وقام بمقتضاها بتزوير 3 صحف جنح مباشرة بدائرة مركز أبوحمص تحصل من خلالها على أحكام بحبس تاجر حبوب بتهمة تبديد مبالغ مالية.

جاء الحكم برئاسة المستشار شوقي زكريا الصالحي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين طاهر نبيل النحاس وأحمد عادل شاهين، وأحمد حلوسة، وحضور عبد الحميد فؤاد، وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد صالح السيد.

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من «محمد.ر.ع»، 24 عامًا، تاجر حبوب ومقيم مركز دمنهور، يفيد أنه في غضون عام 2018 تفاجأ برفع 3 قضايا ضده بتهم تبديد مبالغ مالية.

أحكام غيابية ضد المجني عليه

وصدر بهذه البلاغات أحكام غيابية، فقام بالمعارضة على الأحكام، وتبين له أن الشاكي شخص لا يعرفه، وأن الذي قام باستخدام اسم الشاكي محام يدعى «رؤوف.م.س»، 35 عامًا، ومقيم دمنهور.

القبض على المحامي المتهم

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة فى القبض على المحامي المتهم، ووجهت له النيابة العامة عدة تهم، بينها قيامه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بتزوير 3 صحف جنح مباشرة بناء على طلب شخص مجهول واتهم بها الشاكي.

وأثبت أن الشاكي خان الأمانة وقام بتسليمها إلى محضري محكمة مركز أبو حمص للإعلان، وتم الإعلان بناء على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستعمل المحامي المحررات سالفة الذكر مع علمه بتزويرها وقدمها إلى موظف نيابة أبو حمص، «حسن النية»، على النحو المبين بالتحقيقات، كما قام بارتكاب تزوير في دفاتر قيد القضايا مع موظف، «حسن النية»، اشترك وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية وهي محاضر جلسات القضايا سابقة الذكر.