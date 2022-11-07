حبس عاطل 10 سنوات بتهمة سرقة مزرعة في وادي النطرون بالبحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 12، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الجزئية، اليوم، حكما على متهم يدعى «محمود س ش»، بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامه بالشروع في سرقة بعض المنقولات ومبلغا ماليا ووحدة تخزين إلكتروني، بمساعدة آخرين، من إحدى المزارع بمركز وادي النطرون بالبحيرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان، وسكرتير خالد حسين.

كما أصدرت المحكمة أيضا في القضية 2231 لسنة 2022 جنايات وادي النطرون والمقيدة برقم 439 لسنة 2022 كلي جنوب دمنهور، حكما ببراءة المتهمين «محمود خ م»، 22 سنة، عامل، و«حسين ج م»، 20 سنة، عامل، من التهم المنسوبة إليهما في ذات القضية.

أحداث الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بورود بلاغ من «عبد العليم ع ع»، صاحب مزرعة بنطاق مركز شرطة المركز، يفيد بقيام 3 أشخاص باقتحام المزرعة الخاصة به عن طريق كسر الباب الخاص بها.

ضبط المتهمين بمعاونة الأهالي

وتمكن بمعاونة الأهالي من ضبط 2 من المتهمين وبحوزتهما بعض المسروقات من المزرعة وسلاح خرطوش.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين قيام «محمود خ م»، 22 سنة، عامل، و«حسين ج م»، 20 سنة، عامل، وتم ضبطهما بمعرفة المُبلغ والأهالي، فيما تمكن «محمود س ش» من الهرب.

وجرى ضبط المتهمين الأول والثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وجرى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة بمركز شرطة وادي النطرون، والتي أحالت الواقعة للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.