حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالبساتين

أمرت جهات التحقيق بالبساتين، بحبس تشكيل عصابي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنيين، والاستيلاء على أموالهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة البساتين، كانت البداية، عقب ورود معلومات إلى رجال الشرطة، تفيد بقيام تشكيل عصابي بالنصب والإحتيال على المواطنيين، وعقب ورود التحريات الى رجال الشرطة، وتقنيين الإجراءات، تم القبض عليهم، واقتيادهم الى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النصب والاحتيال على المواطنين

وتبين من خلال التحريات في الواقعة، أن المتهمين قاموا بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال تأسيس مكتب لتغيير العملات على السوشيال ميديا، حيث كشف أحد الضحايا أن المتهمين أوهموه عن طريق إعلانهم على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، يتضمن تغيير عملات، وعقب مشاهدته الإعلان، تواصل مع أحد المتهمين، واتفق مع على مقابلته لتتغيير مبلغ مالي.

وعقب توجهه الى المكان لمقابلته، وعند وصوله المكان المتفق عليه سلفا، فوجئ بـ3 أشخاص، وأثناء تواجده معهم ظهر شخص آخر وباقي المتهمين بسيارة ميكروباص، وادعوا أنهم ضابط شرطة، وطلبوا منه استقلال السيارة معهم، واستولوا منه على الأموال التي كانت بحوزته، وتركوه فيما بعد وفروا هاربين، ولكن تمكن رجال الشرطة من تحديد أماكن تواجدهم وضبطهم وإقتيادهم الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.