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دينا الشربيني تروج لحلقتها مع الفنان أمير كرارة في سهرانين

كتب:

بسمة شطا
01:15 ص | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
دينا الشربيني

دينا الشربيني

روَّجت الفنانة دينا الشربيني لحلقتها التليفزيونية مع الفنان أمير كرارة فى برنامج «سهرانين» الذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة on، وذلك من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الشربيني جمهورها ببرومو حلقتها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليه قائلة «استنوني في برنامج سهرانين يوم الخميس والجمعة الساعة 10 مساء».

دينا الشربيني فى برنامج سهرانين

ومن المقرر أن تظهر الفنانة دينا الشربيني فى الحلقة مع الفنان عمر السعيد وتتحدث فى الحلقة عن كثير من الأعمال الفنية التى شاركت بها  والأمور الشخصية الخاصة بها .

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني ستشارك فى السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل كامل العدد والتى ستشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم شريف سلامة واية سماحة وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش واخراج خالد الحلفاوي وسينتمي الى نوعية أعمال الـ 15 حلقة .

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بقلم بسمة شطا