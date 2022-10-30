الفنانة آية سماحة تنضم لأبطال مسلسل «كامل العدد» مع دينا الشربيني

انضمت الفنانة آية سماحة إلى فريق عمل مسلسل «كامل العدد» بطولة الفنانة دينا الشربيني، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته الفنان شريف سلامة، تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداث العمل في إطار لايت كوميدي، وهو مكون من 15 حلقة.

تصوير مسلسل سيب وأنا أسيب

على جانب آخر، تواصل «آية» تصوير مسلسلها الجديد «سيب وأنا أسيب» بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، عارفة عبدالرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، وأحمد سلطان، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، ومن إخراج وائل إحسان.

الجدير بالذكر أن آية سماحة هي ممثلة مصرية من أصول لبنانية لفتت الأنظار إليها من خلال أعمال متميزة، من بينها مسلسل «ما وراء الطبيعة»، الذي عُرض على إحدى المنصات عبر الإنترن.

أبرز أعمال آية سماحة

في عام 2016، قدمت آية سماحة أولى أدوارها السينمائية في فيلم «هيبتا: المحاضرة الأخيرة» للمخرج هادي الباجوري، وظهرت في أول عمل درامي لها بمسلسل «جراند أوتيل» للمخرج محمد شاكر خضير، وتوالت عليها الأعمال التليفزيونية لتشارك في مسلسل الدراما الرمضانية «هذا المساء» عام 2017، «كأنه إمبارح» عام 2018، «قابيل» عام 2019، «ما وراء الطبيعة» عام 2020.

كذلك شاركت في أعمال أخرى من بينها: «خارج السيطرة» عام 2021، «قمر هادي» عام 2019، و«رانيا وسكينة» عام 2022، و«راجعين يا هوى» عام 2022 الذي شاركت في بطولته أمام الفنان خالد النبوي، وعُرض في رمضان الماضي.