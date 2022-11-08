مصر تتزين بـ«الأخضر».. سيارات صديقة للبيئة ومبادرات لخفض استخدام البلاستيك

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأحداث الهامة التي ارتبط جميعها بمؤتمر المناخ COP27 على رأسها محافظة جنوب سيناء وبالتحديد شرم الشيخ التي ارتدت ثوبها الأخضر لتصبح ملكة متوجة أمام العالم بالمشروعات المحافظة على البيئة.

ذات الأمر كان في المحافظات الأخرى وإن بدرجة أقل نظرًا لبعدهم عن الحدث، إلا أن الاهتمام البيئي هو القاسم المشترك، بالتحديد في مدينة الإسكندرية التي أطلقت مبادرات عدة، بالإضافة إلى الغربية التي اتخذت خطوات لمشاريع هامة.

شرم الشيخ تتجمل بمشروعات بيئية

تزينت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لاستقبال مؤتمر قمة المناخ لعام 2022، إذ انتشرت العديد من ماكينة إعادة تدوير زجاجات المياه البلاستيكية بالممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى توفير سيارات كهربائية صديقة للبيئة للعمل في خطة نقل الوفود ناهيك عن وجود دراجات واسكوتر كهربائي للتحرك في المنطقة الخضراء.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى توفير 150 سيارة كهربائية صديقة للبيئة للعمل في خطة نقل الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ cop 27 المنعقد في شرم الشيخ بحضور رؤساء دول العالم، وذلك من خلال توفير تطبيق يجرى تحميله على التليفون المحمول بمنظومة ذكية متطورة تسمح للوفود المشاركة بالمؤتمر حجز سيارات كهربائية لتسهيل انتقالاتهم خلال أيام انعقاد المؤتمر.

على ذات النهج كانت المنطقة الخضراء على موعد مع احتضان وسائل تنقل صديقة للبيئة تمثلت في «اسكوتر ودرجات كهربائية» ينتقل من خلال المشاركين في قمة المناخ مصر 2022، وذلك بشكل مجاني.

مبادرات الإسكندرية البيئية

لم تقتصر الفعاليات على شرم الشيخ فحسب بل كانت للمحافظات الأخرى دور في الحفاظ على البيئة على رأسها محافظة الإسكندرية التي اتخذت عددًا من الإجراءات والمبادرات البيئية تزامنًا مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27، حيث عددت خطواتها من أجل عالم نظيف، فبدأت بزيادة الرقعة الخضراء، بالإضافة إلى مبادرات لخفض نسبة الاستخدام البلاستيكي، في خطوات نشطة وفعالة لوطن أخضر خال من الأزمات البيئية.

مشروعات للحفاظ على البيئة في الغربية

من الإسكندرية إلى الغربية، فكانت على أهبة الاستعداد لقمة المناخ حيث تقدمت بـ1277 مشروعا ذكيا في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية مؤخرا، احتلّت بها المركز الأول في عدد مشروعات المسابقة، التي أُقيمت استعدادا لعقد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27، وجرى اختيار 148 مشروعات، أعقبها اختيار 6 فقط لتمثيل المحافظة في COP27.