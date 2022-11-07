2000 شاب وفتاة يشاركون في تنظيم قمة المناخ.. البرنامج الرئاسي كلمة السر

نجحت الدولة، خلال 7 سنوات، بدأت مع إعلان عام 2016 عاماً للشباب، في ترسيخ مفهوم جديد فى التجربة الشبابية، وأصبحت تجربة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة جزءاً من تاريخ هذا الوطن.

فقد آمن الرئيس عبدالفتاح السيسى بالفكرة، واستثمرت الدولة فى هؤلاء الشباب وفى قدراتهم، وأصبحت الدولة تمتلك القدرة من خلال هؤلاء الشباب والدفع بهم لدعم أى من خطط وتوجهات ومسارات الدولة.

وواحدة من تلك القدرات لدى شباب البرنامج الرئاسى القدرة على التخطيط وتنظيم الأحداث، التى تم اكتسابها على مدار 7 سنوات من خلال إدارة عدد كبير من الأحداث الوطنية والدولية، اكتسبوا من خلالها الخبرات والمهارات.

يناير 2022

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى شباب البرنامج الرئاسى، خلال كلمة سيادته فى الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية فى إجراءات الإعداد والتنظيم قمة المناخ السابعة والعشرين بمدينة شرم الشيخ.

أكتوبر 2022

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة المنظِّمة لمنتدى شباب العالم بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمنتدى شباب العالم لإدارة اللوجيستيات وتنظيم الفعاليات بمؤتمر قمة المناخ، وتولى مسئولية التنسيق بين كافة الجهات المشاركة فى الإعداد للمؤتمر المتمثلة فى الوزارات المعنية والأمم المتحدة والشركات المنظِّمة.

قدرة التسويق الفني

خلال 7 سنوات تمكنت اللجنة المنظمة من تطوير منظومة التعامل مع الإعلام فيما يتعلق ببث الحدث أو الفعالية بالشكل الأمثل الذى يضمن تحقيق الاتصال الناجح مع الجمهور.

القدرة البشرية

يتكون من 1800 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم بين 22 و37 عاماً يمثلون 42 تخصصاً أكاديمياً متنوعاًغالبيتهم من حملة الدراسات العليا

يتمكن الفريق من تحقيق تواصل بأكثر من 13 لغة أبرزها «الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، البرتغالية، التركية، الصينية، الإسبانية، الإيطالية، العبرية، المجرية، التشيكية، الكورية».

الإدارة والتشغيل

استطاعت اللجنة المنظِّمة تطوير قدرة إدارة الحضور لتقديم منظومة 360 تبدأ من الإعلان عن الحدث حتى مغادرة الحضور.

بلغ عدد الحضور الذين يتم التعامل معهم خلال الفعالية الواحدة أكثر من 13000، بمتوسط عدد 640 عملية فى الوقت ذاته.

الخبرات التنظيمية

يمتلك الفريق خبرات تنظيمية محلية ودولية

نجح فى تنظيم أكثر من 25 مؤتمراً واحتفالية محلية

الطوارئ والأزمات

طورت اللجنة المنظمة فرعية إدارة الطوارئ والأزمات، حيث تمكنت من صقل خبرات فريق العمل المتخصص من خلال الدورات التخصصية والمشاركة فى العمل الميدانى بغرف عمليات الفعاليات وغرفة عمليات «حياة كريمة».

فريق الطوارئ والأزمات للتواصل الفورى مع الجهات المعنية لتقليل زمن رد الفعل، والذى نجح للوصول فى منتدى شباب العالم 2021 إلى «3 ق» كوقت قياسى للحالات الصحية و«5 ق» للحالات الإدارية واللوجيستية.

أبرز الاحتفاليات

المؤتمرات الوطنية للشباب

إفطار الأسرة المصرية

احتفالية حياة كريمة باستاد القاهرة

الزيارات الرئاسية لقرى «حياة كريمة»

المؤتمر الاقتصادى 2022

ملتقى ومعرض الصناعات الدولى الأول 2022

منتدى شباب العالم بنسخه الأربع

مؤتمر الكوميسا

تنظيم عدد من المؤتمرات بواشنطن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة فى سبتمبر 2019

تنظيم مؤتمرات لمنتدى شباب العالم فى دولتى ألمانيا وسويسرا

تصميم منظومة متابعة إلكترونية لكافة المنظمين.

الإمكانيات والقدرات التنظيمية لإدارة قمة المناخ

يتولى شباب البرنامج الرئاسى مسئولية إدارة لوجيستيات وتنظيم فعاليات مؤتمر قمة المناخ من خلال غرفة العمليات المركزية والفرق الميدانية المنتشرة فى مدينة شرم الشيخ ومركز المؤتمرات الدولى والمنطقة الخضراء.

يتكون الفريق من 2000 منظِّم منهم شباب البرنامج الرئاسى وشباب جامعات ومتطوعون مصريون وأجانب.

إدارة غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات لمؤتمر قمة المناخ.

التنسيق بين الجهات والوزارات والشركات المنفذة للأعمال الإنشائية واللوجيستية.

إدارة منظومة الاستقبال والانتقالات من وإلى مطار شرم الشيخ والقاهرة.

إدارة الفنادق الموجود بها ضيوف القمة، لتسهيل الإجراءات والعمل على حل أى تحديات تواجه المشاركين فى زمن قياسى، حيث ينتشر أعضاء الفريق فى أكثر من 100 فندق داخل المدينة.

الإشراف على تنفيذ الفعاليات داخل المنطقة الخضراء بوضع خطة لإعادة تأهيل حديقة السلام لتجعل تجربة ضيوف القمة تجربة فريدة ومميزة فى طريقهم إلى منطقة المعارض الملاصقة لها داخل المنطقة الخضراء.

تولى مسئولية معاونة سكرتارية الأمم المتحدة فى إدارة وتنظيم المنطقة الزرقاء «مركز المؤتمرات الدولى».

تخصيص فريق عمل مسئول للتعامل مع الشخصيات المهمة من الحضور.

تفعيل غرفة عمليات فرعية متخصصة فى إدارة الأزمات الطارئة أثناء تنفيذ الحدث.

متابعة مغادرة ضيوف المؤتمر بسلام إلى بلادهم.

إنتاج وإدارة المحتوى

القدرة على إعداد الدراسات المتكاملة للأحداث والفعاليات

إعداد مخطط الجلسات من حيث نوعية الجلسة ومسار الحديث طبقاً لأجندة الحدث أو الفعالية.

القدرة على إدارة الجلسات طبقاً لطبيعة الموضوع والمستهدف من النقاش.