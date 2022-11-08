«الخارجية الأمريكية»: مستعدون للتعاون مع الصين بشأن المناخ رغم الخلاف السياسي

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا بالأمس لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية، ونهايتها ستكون من خلال الدبلوماسية وليس العنف أو الهجمات الصاروخية التي تتبعها روسيا تجاه الشعب الأوكراني، لافتا إلى أن تلك الأزمة أثرت على الغذاء والطاقة على المستوى العالمي بشكل كبير.

مرحلة التطبيق بشأن التغيرات المناخية

وأوضح «وربيرج» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يجب أن ننتقل من مرحلة الخطط والأحاديث إلى مرحلة التطبيق بشأن التغيرات المناخية، وتُعد قمة المناخ هي مرحلة التنفيذ، لافتا إلى أن أمريكا تشجِّع الدول الكبرى مثل الصين والهند لتنفيذ التزامتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لإمكانيات تسيطر على الاحتباس الحراري وتحقق الآليات التي من شأنها التخفيف من حدة التغيرات المناخية.

وزارة الخارجية الأمريكية

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن التلوث والتغيرات المناخية لا تعترف بأي حدود جيوسياسية أو سياسية ويؤثر على الجميع، موضحا أنه لا بد من التعاون بين الدول من أجل السيطرة على التغيرات المناخية، والرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه بالرغم من الاختلاف مع الحكومة الصينية إلا أنه لا بد من العمل معها في ملف تغير المناخ ولذلك في قمة جلاسكو وصلت الأمم المتحدة إلى بيان مشترك مع الصين، ولكن الصين انسحبت من التنسيق مع أمريكا ومع ذلك مستعدون لإعادة التنسيق خاصة وأننا الدول الأكبر اقتصاديا والأكثر في نسب الانبعاثات.