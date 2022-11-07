الخارجية الأمريكية: بايدن سيطالب بتنفيذ الالتزامات المناخية في COP27

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستؤكد على ضرورة تنفيذ الالتزامات المناخية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وتأتي تصريحات الخارجية الأمريكية، تزامنا مع انطلاق قمة فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وتستمر فعاليات القمة التي بدأت أمس، حتى 18 نوفمبر الجاري.

واشنطن عازمة على تقديم المساعدات اللازمة للدول الفقيرة

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن، عازمة على تقديم المساعدات اللازمة للدول الفقيرة، منوهة إلى أن أزمة الطاقة الراهنة تعرقل الالتزامات المناخية.

وثمنت الخارجية الأمريكية، طرح وتنفيذ مشروعات الطاقة البديلة، منوهة إلى أن واشنطن تتطلع لتنسيق الأفكار مع الحكومة الصينية حول المناخ.

أزمة الطاقة الراهنة تعرقل الالتزامات المناخية

ولفتت الخارجية الأمريكية، إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في أزمة طاقة عالمية.

وكان البيت الأبيض، أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيشارك في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.