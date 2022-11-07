المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: مصر نظمت مؤتمر المناخ الأكبر بالتاريخ

أعرب ساميويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن شكره وامتنانه لمصر كونها استطاعت التنظيم والترتيب لأكبر قمة للتغيرات المناخ في التاريخ، مؤكدًا شكر الولايات المتحدة الأمريكية لمصر، لتنظيم واستضافة هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، تشارك بـ«COP 27»، بأجندة بها العديد من الأولويات أهمها «التنفيذ» للاتفاقيات والعهود.

حان وقت تنفيذ العهود

وأضاف وربيرج في حوار على هامش بمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، عبر فضائية «extra news»، مؤتمرات المناخ السابقة، التي كان أخرها 26، تضمنت العديد من الكلمات والخطابات، إلا أن الوقت الآن حان لتنفيذ هذه الالتزامات، إذ أصبح العالم يشاهد كل يوم الظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية جدًا، كالفيضانات مثل الموجودة ببكستان، والحرائق الموجودة بمختلف أنحاء العالم.

الإدارة الأمريكية الحالية أكثر اهتماما من سابقتها بالتغيرات المناخية

شدد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة الآن، وحان الوقت لتنفيذ الالتزامات السابقة كافة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية، أكبر الإدارات التي تولي اهتمام بالتغيرات المناخية على مدى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأن أكبر تمويل لمواجهة التغيرات المناخية، هو ذلك الذي تضمنه قانون التضخم الجديد، الذي أقره الرئيس بايدن.