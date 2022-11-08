«التجارة العالمية»: إعفاء البضائع الصديقة للبيئة من الجمارك يخفض الانبعاثات بـ5%

قالت الدكتورة نكوزي أكونجو إيويلا، مدير منظمة التجارة العالمية، إن الناس اعتادوا أن التجارة تعني انبعاثات ولكن الوضع تغير وأصبحت اللوجيستيات في التجارة والصناعة والشحن متطورة، والجميع يتطلع للعمل بالوقود الأخضر الذي يحقق فارقا كبيرا، ونريد أن ينظر إلى أن التجارة جزءا من الحل وليست المشكلة، مطالبة بالتفكير في تطوير التكنولوجيا الذي لن يحدث إلا بتطوير التجارة خلال هذه الأزمة الراهنة.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضحت «إيويلا» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الأقماح ولذلك لجأنا لتوفير القمح عبر الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، لافتة إلى أن التجارة حيوية ومهمة وهي أداة للتكيف مع التغير، فعلى سبيل المثال عندما نفكر فيما حدث لجفاف منطقة ما أو فيضان سنجد أن ذلك يؤثر سلبيا على الأسطول التجاري العالمي.

المنتجات الصديقة للبيئة

وأشار مدير منظمة التجارة العالمية إلى أن المنظمة تسعى للوصول إلى اتفاق بشأن الخدمات الصديقة للبيئة وأن تبدأ البلدان بالتفاوض بشأن ذلك الاتفاق، وأيضا البدء بعدد قليل من البضائع الصديقة للبيئة ثم خفض التعريفات على المنتجات الصديقة للبيئة ودعم الاقتصادات لتحويلها إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتة إلى أن إعفاء المنتجات الصديقة للبيئة من التعريفة الجمركية سيؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 5% على الأقل.