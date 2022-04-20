بوتين: عقوبات الغرب على روسيا تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القيود غير القانونية التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية، تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب من الحكومة الروسية تحديث استراتيجية روسيا في المنظمة.

وفى التفاصيل بشأن تصريحات بوتين المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، أوضح الرئيس الروسي أن «العقوبات على روسيا تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، التي دأب الزملاء الأوروبيون على تأكيد تقيدهم بها»، وفقا لشبكة «العربية».

اقتصاد روسيا يتعرض لأضرار شديدة إثر العقوبات الغربية

ويتعرض اقتصاد روسيا لأضرار شديدة إثر العقوبات الغربية التي فرضها عدد من الدول على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، والتى تستهدف إرغام موسكو على سحب قواتها التي دخلت أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأصدر الرئيس الروسي، خلال اجتماع عقد اليوم حول تطوير مجمع المعادن الروسي توجيهات للحكومة بتحديث استراتيجية روسيا في منظمة التجارة العالمية، وتقييم شرعية قرارات الأطراف الغربية النظيرة، مشددا في ذات الوقت على أن هذه العقوبات تساهم في ارتفاع أسعار المعادن.

فيما أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، مشيرة إلى أنها ستتخذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو شهرين، وتحديدا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى، وذلك بهدف حماية سكان دونباس.

روسيا ستتخذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي

وأعلنت الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، فيما أجرت عددا من جولات المفاوضات بين الجانبين الروسى والأوكراني، لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إطلاق صاروخ باليستى جديد عابر للقارات، وقال الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، إن الصاروخ ليس له نظير في العالم، وسيرغم من يريدون مهاجمة روسيا على التفكير قبل اتخاذ إي إجراء.