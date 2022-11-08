مديرة برنامج الأغذية العالمي: جهود مصر في «حياة كريمة» نموذج للتنمية بأفريقيا

قالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، إن البرنامج يتعاون مع الحكومة المصرية في عدد من المشروعات منها ما يخص العمل في مشروعات الزراعة الذكية وتقليل استخدام المياه، بالإضافة إلى العمل على مشروعات بقرى الصعيد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جائحة كورونا والتغيرات المناخية

وتابعت «فلايشر» خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء DMC» على شاشة قناة «dmc»: «نهنئ مصر على تنظيمها الرائع لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ»، مشيرة إلى أن جائحة كورونا والتغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي العالمي، حيث إن هناك زيادة في عدد الفقراء عالميا بسبب جائحة كورونا.

مشروعات الزراعة

وأشارت فلايشر إلى أنه يتم العمل على تقديم الدعم اللازم لعدد من الدول في ظل النزاعات العالمية، إلى جانب سعى البرنامج للتوسع في مشروعات الزراعة وتقديم الدعم للمزارعين، موضحة أن لديهم مشروعات بعدد من الدول للعمل على زيادة الإنتاجية وخلق وظائف جديدة، كما أن جهود الدولة المصرية في مشروع حياة كريمة يمكن العمل به كنموذج للتنمية في أفريقيا.

استنباط أنواع جديدة من المحاصيل

وأكدت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي أنه يجرى العمل على استنباط أنواع جديدة من المحاصيل تواجه التغيرات المناخية، وزراعة العديد من الأشجار خلال الفترة الحالية ومشروعات صديقة للبيئة، مشددة على أن التمويل جزء مهم في مشروعات الزراعة والغذاء، وأن على القطاع الخاص دور مهم.