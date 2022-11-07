نشأت الديهي: مصر قادرة على تقديم نموذج لمواجهة التغيرات المناخية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تقدم قدوة ومثل لضرورة خفض التوترات البينية والخلافات السياسية بين الدول، معقبًا: «لا يوجد أي أثر للخلافات السياسية في قمة المناخ، والخلافات حول بعض المسائل القانونية والبيئية والفنية».

الأزمة المناخية مستفحلة بصورة كبيرة

وتابع «الديهي»، خلال تغطية خاصة لفعاليات قمة المناخ على قناة «TEN»، أن كل الدول المشاركة في منتدى المناخ تحاول أن تحصل على أكبر مكسب ممكن، وإذا لم يكن هناك تفهم حقيقي أو إرادة، فلن نصل إلى أي شيء لمواجهة التغيرات المناخية، معقبًا: «الأزمة المناخية مستفحلة بصورة كبيرة».

ولفت إلى أن الخلل البيئي الموجود لا يهدد الدول الفقيرة أو الدول المتقدمة، ولكنه يهدد الجميع، ومن هنا كانت الصرخة المصرية لضرورة مواجهة التغيرات المناخية.

مصر تنتج 20% من الطاقة المتجددة

وأضاف أن مصر قادرة على تقديم النموذج لمواجهة التغير المناخي، إذ استطاعت الدولة المصرية التحول إلى الطاقة المتجددة بصورة كبيرة، وتنتج 20% من جملة ما تنتجه من الطاقة المتجددة خلال الفترة الحالية.