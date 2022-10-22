وفد برنامج الأغذية العالمي يشيد بجهود مركز التدريب المهني في الأقصر 

استقبل السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، وفدا من برنامج الأغذية العالمي «WFP»؛ التابع للأمم المتحدة، بمركز التدريب المهني بمدينة الطود، لبحث التقدم المُحرز في بروتوكول التعاون الموقع بين برنامج الغذاء، وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

ورش التدريب

وقال «السنجابي»، إن الزيارة شملت تفقد ورش التدريب على مهن التفصيل والخياطة، واللحام، التكييف والتبريد، والدش، والمحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وأعمال الفندقة، والطاقة الشمسية، وصيانة الحاسب الآلي، ومعمل اللغات، والصوب الزراعية.

الوفد يثني على جهود التدريب المهني

وأثنى الوفد على الجهد المبذول في التدريب المهني خلال الفترة السابقة، مؤكدا أهمية توفير فرص عمل لائقة للخريجين من الدورات التدريبية، للحد من نسب البطالة في مصر، والمساهمة في القضاء على الهجرة غير الشرعية، وإمداد الدول بالعمالة المدربة بالطرق المشروعة، فضلا عن سد احتياجات سوق العمل المحلي.