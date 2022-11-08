ممثل البرازيل بمؤتمر المناخ: لدينا أفكار مهمة للحفاظ على البيئة

قال ميكانو جاكوب أحد ممثلي دولة البرازيل في مؤتمر المناخ، إنهم يشاركون خلال القمة بوفد حكومي، حيث أن دولتهم ضمن البلاد التي تعاني من أضرار التغيرات المناخية.

وذكر ممثل دولة البرازيل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنهم يعانون كثيرا من هذه الأضرار كون بلادهم تقع في منطقة خط الاستواء، وتتعرض إلى «فيضانات، براكين، زلازل»، وذلك في المناطق الواقعة في خط الاستواء.

الظواهر الطبيعية تؤثر على البرازيل

وأوضح أن هذه الظواهر أثرت بصورة سلبية على البنية التحتية وأدت إلي دمار عددا من المشاريع، مشيرا أن لديهم العديد من الأفكار لتحقيق الاستدامة، أبرزها تدوير المخلفات الصلبة، وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون واستخدام الطاقة النظيفة.

وأضاف «جاكوب»، أنهم يسعون إلى توقيع اتفاقية تفاهم مع بعض الدول المتقدمة في أمريكا الشمالية مثل «الولايات المتحدة الأمريكية، كندا»؛ لعرض بعض الأفكار الخاصة بإقامة مشروعات صديقة للبيئة واستخدام الثروات الطبيعية في البرازيل.

وتوافد قبل قليل الآلاف من المشاركين في قمة المناخ بشرم الشيخ، على مناطق الفعاليات وقاعات المؤتمرات، وذلك لليوم الثالث على التوالي من أيام مؤتمر المناخ 2022.

انتهاء الاستعدادت لاستقبال الوفود

وانتهت محافظة جنوب سيناء جميع استعداداتها لاستقبال الوفود الرسمية ورؤساء الدول قبل انطلاق القمة بأيام حيث تفقد رئيس مجلس الوزراء جميع المناطق المخصصة لإقامة مؤتمر المناخ