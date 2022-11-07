نشأت الديهي: الرئيس السيسي تحدث في مؤتمر المناخ باسم مصر وإفريقيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قمة المناخ تهدف لإعداد نوع من المصالحة بين البشر والطبيعة الغاضبة من صنع الإنسان، متسائلا فهل تنجح هذه المصالحة بين البيئة وبني الإنسان؟.

وأفاد، «الديهي» خلال تغطية خاصة لمؤتمر قمة المناخ على قناة «TEN»، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى المناخ شاملة وجامعة مانعة، حيث طرح الرئيس العديد من التساؤلات حول جدية مواجهة أزمة التغيرات المناخية.

الديهي: لا يمكن أن تتحمل إفريقيا ما يمكن أن تتحمله الدول الغنية

وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث باسم مصر والقارة الإفريقية التي تعرضت لظلم تاريخي، فلا يمكن أن تتحمل الدول الأفريقية، ما يمكن أن تتحمله الدول الغنية في مواجهة التغيرات المناخية، في اطار تحقيق العدالة المناخية.

وتابع أن التنظيم المنتدى غير مسبوق، حيث ظهرت شرم الشيخ متألقة وفي أبهى صورة ، وهذا دليل على أن مصر قادرة على صنع المستحيل، فمصر هي الدولة الضاربة بجذورها في التاريخ.

الشعوب لن تسامح من يتجاهل التغيرات المناخية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الصين والهند وتركيا وإيران لم يأتوا إلى المنتدى للمشاركة على مستوى القادة، وأرسلوا ممثلين عنهم، في محاولة للتنصل من أي التزامات لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الشعوب لن تسامح من يتجاهل التغيرات المناخية وتأثيرها على الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن الشعوب الأوروبية عانت هذا العام ذاقت الأمرين، خاصة أنها تضررت من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، بصورة لم تحدث من قبل.

ولفت إلى أن المواطن أصبح على قدر كبير من الثقافة والوعي بخطورة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن قمة المناخ عبارة عن تظاهرة مناخية، من أجل نصرة المناخ وإنقاذ كوكب، معقبًا: «قمة المناخ هي قمة لجبر خاطر الطبيعة الغاضبة من صنع البشر، الجميع ساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الخلل البيئي الآن».