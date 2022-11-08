يسرا عن مشاركتها الصوتية في مؤتمر تغيير المناخ: فخورة جدا

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بمشاركتها الصوتية في مؤتمر تغيير المناخ، ونشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، التسجيل الصوتي.

وعلقت يسرا قائلة: فخورة جدا بمشاركتي الصوتية في الفيلم التسجيلي «تغير المناخ يغيرنا جميعا» من إخراج مروان حامد عن تغير المناخ وهو أهم حدث عالمي تستضيفه مصر حالياً في شرم الشيخ - قمة المناخ 27.

آخر أعمال يسرا

وشاركت الفنانة يسرا في السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال مسلسلها «أحلام سعيدة»، الذي ضم مجموعة من الفنانين وهم غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، هشام إسماعيل، والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

كما تصور يسرا مسلسل روز ليلى أول عمل فني يجمع بنيللي كريم، وتدور أحداث العمل في إطار الـ12 حلقة، والعمل من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج البريطاني أدريان شيرجولد.